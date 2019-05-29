Ankara - Kars arasında seyahat edecek Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı.
Ankara - Kars arasında seyahat edecek Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı
29.05.2019 - 20:19 | Son Güncelleme: 29.05.2019 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara - Kars arasında seyahat edecek Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktı.
Etiketler : Turistik Doğu Ekspresi i,
628081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/628081.aspx
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