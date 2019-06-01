Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına yıldırım düşmesiyle yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesine ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam 2 hektar alan kül oldu.