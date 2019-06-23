Fatih Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik Kavşağı'nda, Emre Zorlu yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Muğla'da otomobiller çarpıştı: 7 yaralı
23.06.2019 - 02:17 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Etiketler : muğla,muğla kaza,trafik kazası,
632507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/632507.aspx
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