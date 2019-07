Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rixos Downtown Hotel'deki tanıtım toplantısına, Bakan Soylu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile motosiklet sürücüleri katıldı.

KÜRESEL CAN KAYBI YÜZDE 17 ARTTI

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kampanyaların toplumsal iletişimde çok etkin ve önemli bir dil olduğuna inandığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre trafik kazalarından kaynaklanan küresel can kaybının, 2000-2016 yılları arasında yüzde 17 arttığını ve yıllık 1 milyon 350 bine ulaştığını söyledi.

TRAFİKTE HER GÜN 3 BİN 700 KİŞİ ÖLÜYOR

Dünyada her gün ortalama 3 bin 700 kişinin, trafikte hayatını kaybettiğini belirten Soylu, "Bu büyük bir rakam. Trafik kazaları, dünyada yaşanan genel ölümlerde sekizinci sırada. 5- 29 yaş aralığındaki ölüm sebepleri içinde ise birinci sırada. Şunu hepimiz biliyoruz ki, ülke olarak bu fotoğrafta uzun yıllar çok da arzu edilen bir noktada olamadık. Çok kayıplar verdik, çok acılar yaşadık. Bir trafik kazasında yakınlarının bir bölümünü farklı hastaneler, morglardan toplayan bir kardeşiniz olarak söylüyorum" diye konuştu.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNDE OLUMLU BİR TREND YAKALADIK'

Özellikle 15 Temmuz'dan sonra, Türkiye'nin bütün iç güvenlik meselelerinin bir bütün olarak ele alındığını söyleyen Soylu, "Bilhassa sayın Cumhurbaşkanımızın konuya ilgileri ve doğrudan talimatlarıyla, trafik güvenliği meselesine de yeniden ciddi ve stratejik bir yaklaşımla eğildik. Belki son dönemde ülkemizin yoğun gündemi içerisinde pek dikkat çekmemiş olabilir ama bu çalışmalardan rakamlara yansıyan çok olumlu neticelere ulaştık ve bana göre hepsinden önemlisi trafik güvenliğinde olumlu bir trend yakaladık" dedi.

100 BİN KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK 18 ÖLÜM

2016 yılında dünyada 100 bin kişi başına trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı ortalamasının 18, 28 AB ülkesinde ise 5 olduğuna dikkat çeken Soylu, "Ülkemizde ise 2018 verilerine göre 8,1'dir. 2017'de 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 2018'de 6 bin 675'e düştü. 2018-2019 yıllarının ilk altı aylık dönemleri karşılaştırıldığında Türkiye'de trafik kazalarındaki can kayıpları yüzde 35, ölümlü kaza sayısı yüzde 31 azalmıştır. Eğer AB ülkelerinde ortalama 5 ise bizim ilk hedefimiz 4'tür. Önümüzdeki yıl AB rakamları düzeyine inmeliyiz" dedi.

BAYRAMDA GÜNLÜK ÖLÜM ORTALAMASI 10'A DÜŞTÜ

Neredeyse bir trafik güvenliği sınavı haline gelen bayram trafiğinde geçen yıllarda günlük ortalama can kaybı 20 iken bu Ramazan bayramında 10'a düştüğünü söyleyen Soylu, "Elbette ki, cümlenin bir yerinde can kaybı ifadesi varsa, o cümledeki her rakam bizim için fazladır. Ancak hepimiz biliyoruz ki olumlu değişimler, hele böyle konularda, maalesef bir anda elde edilebiliyor değil. Ancak rakamlar gösteriyor ki doğru yoldayız, doğru adımlar atıyoruz ve bu noktada kamuoyu ile tüm vatandaşlarımızla doğru bir ritim tutturmuş durumdayız. Tabi bu trend rastgele tedbirlerle elde edilmiş değildir. Meseleye özel bir önem verdik ve trafik güvenliğinin bütün bileşenlerini aynı anda ele aldık" diye konuştu.

DENETİMLER ARTIKÇA CAN KAYBI AZALIYOR

2016'da 21 bin 925 olan trafik polisi sayısını 24 bin 270'e çıkarttıklarını, yıl sonu itibarıyla da 26 bine ulaştırmayı planladıklarını anlatan Soylu, "Keza jandarmamızda da 2016'ya kıyasla trafik tim personeli sayımızı yaklaşık yüzde 81 oranında artırdık. Ayrıca 100 motosiklet alarak ilk defa jandarma motosikletli trafik timi kurduk. Bunun yanı sıra yüz yüze denetimi, algılanan yakalanma riski duygusunu artırmaya dönük faaliyetlerimizi, trafik ekiplerimizin görünürlüğünü, denetim sayılarımızı artırdık. Ocak- Haziran dönemleri karşılaştırıldığında 2018-2019 arasında trafikte kontrol ettiğimiz araç sayısı yüzde 31,5 artmıştır ve bu da yukarıda bahsettiğim can kaybı azalmalarını sağlamıştır. Çok net bir gerçek var, denetim sayısı artıkça, trafikte yaşadığımız kazalar ve can kayıpları azalıyor" dedi.

Trafikte iki ana aksın söz konusu olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Birincisi trafik kazasının oluşumunu engelleyen tedbirler, ikincisi de oluşan trafik kazasında can kaybını önlemeye veya azaltmaya dönük tedbirler. Biraz önce bahsettiğim kısım, daha çok kazanın oluşmasını engellemeye dönük faaliyetlerimizdi. Bugün buradaki kampanyanın konusu, daha ziyade ikinci kısımla ilgilidir. Yani kaza anındaki can kayıplarıyla ilgili. Dünyada trafikte yaşanan ölümlerin yüzde 54'ünü savunmasız yol kullanıcıları olarak adlandırılan, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç kullanıcıları, yayalar ve bisikletliler oluşturmaktadır. Hayatını kaybeden savunmasız yol kullanıcılarının yüzde 52'sini de 2-3 tekerlekli motorlu araç kullanıcıları oluşturuyor."

MOTOSİKLET KAZALARINDA ÖLÜM ORTALAMASI 12,8

2016 yılında motosiklet gibi araçlarla yapılan trafik kazalarında, 1 milyon kişi başına ölümlerin AB üyesi ülkelerde ortalama 7 kişi, ABD'de ise 16,3 kişi olduğunu belirten Soylu, "Bu rakam 2018'de Türkiye'de 12,8 kişidir. Savunmasız yol kullanıcıları içinde yayalara dönük olarak geçtiğimiz ekim ayında devrim niteliğinde bir adım atarak Türkiye'de yaya öncelikli trafik anlayışına geçtik. Yasanın çıkış tarihi olan ekim ayı öncesi sekiz ayda toplam 2 bin 56 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası sekiz ayda yüzde 42 azalışla bin 189'a düştü. Bir tanesi bile önemlidir. Doğrudan yaya ölümlerine baktığımızda 1 Ocak- 30 Haziran döneminde yayaların karıştığı trafik kazaları, geçen yıla göre yüzde 6 oranında azaldı ve bu kazalarda kaza anında hayatını kaybeden insan sayısı ise 244'ten 156'ya geriledi" diye konuştu.

MOTOSİKLET İNSAN RUH SAĞLIĞI AÇISINDAN FAYDALIDIR

Trafik güvenliğinin tüm bileşenlerini ele aldıklarına işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Emniyet kemeri konusunda nasıl bir farkındalık oluşturmak için çabalıyorsak, yaya öncelikli trafik konusunda nasıl bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorsak, alkollü araç kullanımı, direksiyon başında cep telefonu kullanımı, aşırı hız gibi ölümcül sürücü kusurları konusunda nasıl bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorsak, kask kullanımı konusunda da böyle bir farkındalık oluşturmaya kararlıyız. Motosiklet kullanmak çok güzel bir şeydir. Faydalı da bir şeydir. Çevre, ekonomi, insanların ruh sağlığı açısından faydalıdır. Bir araştırmada motosiklet kullanımının stres hormonlarını yüzde 28 azalttığı, 20 dakikalık bir motosiklet kullanımının kalp atış hızını yüzde 11, adrenalin seviyesini yüzde 27 artırdığı ve duyusal odaklanmayı geliştirdiği anlaşılmıştır ve ülkemizde motosiklet kullanımı giderek artmaktadır."

ÖLÜMLÜ KAZALAR DAHA ÇOK ŞEHİR İÇİNDE

Kask ve diğer koruyucu ekipman kullanımının da yaygınlaştırılmasının zorunlu olduğunu belirten Soylu, “2018'de motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlere baktığımızda yüzde 70'inin kaskının takılı olmadığını görüyoruz. Kaskı takılı olmadan hayatını kaybedenler ağırlıklı olarak şehir içinde gerçekleşen kazalara karışanlar. Kısa mesafe olduğu düşünülerek kask takılmıyor ve esasen düşük süratlerde kaza yapılmasına rağmen, kask takılı olmadığı için can kayıpları yaşanıyor. Motosiklet kazalarının daha çok çarpışma sonucu meydana geldiği ve kaza geçiren insanların vücutlarında en çok kafalarından yaralandığı biliniyor. Kask kullanmanın tüm kafa yaralanmalarını yüzde 60 ile 75 arasında, ölümcül kafa yaralanmalarını ise yüzde 29 oranında azalttığı görülmüştür" diye konuştu.

BU BİR İŞARET FİŞEĞİ

Dolayısıyla bu iki tekerlekli heyecan yaşanıyorsa, kask takılması gerektiğini ifade eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak trafik güvenliği konusunda teyakkuz halinde olduklarını açıkladı. Soylu, Antalya Valiliği'nin başlattığı 'Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' kampanyasının bir işaret fişeği olduğunu ve bu işaret fişeğinin Antalya'dan yakıldığını söyledi.

MOTORCULARLA KASKLI POZ VERDİ

Bakan Soylu konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte kaskla fotoğraf çektirdikten sonra, otel önündeki motorcularla birlikte şehir turu öncesinde sohbet etti. Motosiklet sürücülerinin kasklarını takıp tura başlamasının ardından tören sona erdi.

Tanıtım toplantısının ardından 8 bin polis ve 3 bin jandarmanın katılımıyla tüm il genelinde kask uygulaması başlatıldı. Kask denetimleri, kasksız motosiklet sürücüsü ve yolcusu kalmayana kadar devam edecek. Kask kullanmayan sürücü ve yolcular hakkında işlem yapılacak.

UYGULAMA KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Trafikte kask denetimlerine ağırlık verilmesinin yanısıra kısa süreli eğitimler verilerek broşürler dağıtılacak. Görsel ve yazılı medyada toplumu bilinçlendirici yayınlar yapılacak. Billboard ve LED ekranlarda tanıtımlar, trafik işaret levhaları, sürücü kursları ile ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik kask eğitimleri, 500 pet şişe getirene 1 kask kampanyası, tişört ve şapka gibi materyallerin dağıtımı gerçekleşecek.

Motosiklet kazalarında yaralananların ailelerine kaskın öneminin anlatılması, spor müsabakaları öncesi seremonilerde kask kullanımına ilişkin pankart açılması, motosiklet ehliyeti almak için nüfus müdürlüklerine başvuranlardan kask ibrazı istenmesi, motosiklet mağazalarında, motosiklet satışı öncesi kask satışı yapılması sağlanacak.

Piyasada bulunan kaskların 'ECE' ya da 'DOT' gibi uluslararası standarda uygun olmaları, firmaların kask fiyatlarında düzenli aralıklarla indirim yapmaları, motosiklet kullanıcısı adaylarının sınavlara kendi kasklarıyla girme zorunluluğu, standart dışı kaskların satışının durdurulması, kask satışına katkı sağlayan işyerleri 'Örnek Esnaf' olarak değerlendirilecek. Kentteki etkinliklere katılacak sanatçı ve devlet büyüklerine 'Fahri Proje Ortağı Belgesi' verilecek.