Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre, Kütahya’da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.