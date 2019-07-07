Edinilen ilk bilgilere göre, Kütahya’da faaliyet gösteren bir gübre üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kütahya'da bir fabrikada patlama meydana geldi
07.07.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 07.07.2019 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’da gübre üretimi yapılan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,patlama,
635539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/635539.aspx
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