Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 33 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 36 
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu 33 
Bursa: Az bulutlu 34 
Antalya: Az bulutlu ve açık 34 
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 