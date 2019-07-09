Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günün hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'nin belirli bölümlerinde yer yer ve Doğu Anadolu'nun en uç kısmında ise kuvvetli yağış beklendiği bilgisini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre çarşamba ve perşembe günü ise Marmara, Trakya ve Karadeniz'in bazı bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR



İstanbul'da bugün hava açık ancak yarından itibaren bölgesel yağışlar etkili olacak. Özellikle perşembe günü sıcaklık 26 dereceye düşecek ve kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.



YURT GENELİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.