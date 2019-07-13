Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Serap Sokak’ta bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sincan itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yapılan çalışmalarda yangın evde bulunan bir çocuğun ateşle oynaması sonucu çıktığı belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Ateşle oynayan çocuk evi yaktı
13.07.2019 - 16:42 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Sincan ilçesinde ateşle oynayan çocuk yangına neden oldu.
Etiketler : Ankara',
636880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/636880.aspx
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