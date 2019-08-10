Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Abdülhakim Arvas

İhrama girmek, Arafat’ta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı… Haccın üç farzı. Milyonlarca hacı adayı dün sabahın erken saatlerinde haccın en önemli farzlarından biri olan Arafat vakfesini yapmak için harekete geçti. Hicretin dokuzuncu yılında farz olan ve Peygamber Efendimizin ömründe sadece bir kere yaptığı hac farizasını onun sünnetine uygun olarak yapmak isteyen hacı adaylarından bazıları dün sabah namazı ile birlikte ihrama bürünerek yollara düştü. Terviye gününü Mina’da ibadetle geçirmek isteyen hacı adayları “Lebbeyk!” sadaları ile Mekke-i mükerremeye 7 kilometre uzaklıktaki Mina’ya yürüyerek ulaştı.

BOL İSTİĞFAR, BOL DUA

Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi “Hac Arafat demektir.” Dün gece itibarıyla yüz binlerce mümin fevc fevc (akın akın) Arafat’a giden yollardan mahşer meydanını andıran ovaya akın etti. Âdeta Arasat’ı andıran Arafat’taki çadırlarına yerleşen hacı adayları bu feyz yüklü geceyi dolu dolu yaşadı. Zamanını zikir ile ziynetlendirdiler. Kimi namaz kıldı kimi Kur’ân-ı kerim okudu kimi de bol bol dua ederek ömrünün muhasebesini yaptı. Bugün öğle vaktinde Mescid-i Nemire’de olanlar öğle namazı ile ikindi namazını cem’-i takdim (vakti öne almak) yaparak kılacak. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’ni irad buyurduğu saatte Arafat vakfesini yaptıktan sonra güneşin batışını müteakiben Müzdelife’ye geçecek. Hacı adayları burada yatsı vaktinde cem’-i te’hir (vakti geri bırakmak) yaparak akşam ile yatsı namazlarını eda edecekler.

İZDİHAMA MÂNİ OLUNACAK

Müzdelife’de 70 adet taş toplayacak olan hacı adaylarından birçoğu şeytan taşlamak için farklı zamanlarda Mina’ya doğru hareket edecek. Geçmiş yıllarda şeytan taşlama sırasında meydana gelen izdiham ve ölüm hadiselerinden sonra başta Türkler olmak üzere farklı milletler mezhep taklidi yaparak gecenin farklı saatlerinde Müzdelife vakfesini yaparak şeytan taşlamaya geçecekler. Dört mezhebe göre farklı zamanlarda vakfe yapıyor. (Maliki-akşam namazından sonra, Şafii/Hanbeli gece yarısından sonra, Hanefiler ise imsak vaktinde Müzdelife vakfesini yapıyor) Malikiler ve Hanefiler güneş doğduktan sonra Şafii ve Hanbeliler ise Müzdelife vakfesinin hemen ardından şeytanı taşlayıp Mekke-i mükerremeye geçecekler. Burada şükür kurbanlarının kesildiğini haberini aldıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkacaklar. Ardından ziyaret tavafını ve sa’yını yaparak hacı olma şerefine ulaşacaklar.

CEBEL-İ RAHMEDE BULUŞTULAR

Arafat meydanının tam ortasında yer alan, Hazreti Âdem ve Hazreti Havva Valide’mizin cennetten çıkarıldıktan tam 300 sene sonra buluştukları Rahmet Tepesi’ne (Cebel-i rahme) çıkan hacı adayları burada bol bol dua etti.