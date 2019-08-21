Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kızılayı Beylikdüzü Şube Başkanlığı Kadın Kolları, Kurban Bayramı'nda Van'ın Bahçesaray, Edremit ve Çatak ilçelerindeki köylere tek tek dolaşarak 50 koli kıyafet, kırtasiye ve oyuncak yardımı yaptı. Gönüllüler de bavullar dolusu kıyafetle iyilik seferberliğine katıldı.

Türk Kızılayı Şube Başkanı Atilla Kırali ve Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Doğan, ihtiyaç sahiplerine yardımların yıl boyu aralıksız devam ettiğini söyledi. Yardım süreci hakkında bilgi veren Kırali ve Doğan, "bayram öncesi yeni kıyafeti olmayan çocuk kalmasın" düşüncesiyle yola çıkarak hummalı bir çalışma başlattıklarını anlattı. Kırali ve Doğan "Yorucuydu; ama mutlu sona hep birlikte yürüdük” ifadesini kullandı.

Organizasyonun fikir annesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Şule Arvas, Bahçesaraylı olduğunu dile getirerek, "Memleketime her gidişimde muhtaç çocuklarla karşılaşıyordum. Bir gün ben de köyleri dolaşarak onlara kıyafetti, kırtasiyeydi, oyuncaktı... dağıtmanın hayalini kuruyordum” dedi.

HAYALİYLE YANIYORDU

Yardım fikrini Şube Başkanı Kırali’ye açtığını, "Depodakiler yetmez, daha da toplamalıyız" cevabıyla işe koyulduklarını belirten Başkan Fatma Şule Arvas, "Hep birlikte yardımseverlerin kapısını çaldık. Milletimiz hayır hasenat deyince mutlaka katılıyor. Hummalı bir çalışmayla 50 koli malzeme hazırlandı” diye konuştu. Bayramın ikinci günü sabahında Esma Tabaş ile Van’a ulaştıklarını ifade eden Fatma Şule Arvas, şunları kaydetti: “Bize altı araç sağladılar, güvenlik ve rehberlik hizmeti sundular" diyerek, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Bahçesaray Belediye Başkanı Mekî Arvas ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı yâd etti.

BİR KRAMPON HİKAYESİ

Fatma Şule Arvas, etkilendiği bir olayı ise şöyle anlattı: "Arvas köyünün Trakya mezrasında Rojad isimli bir çocuk yanımıza geldi. Futbolcu olmak istediğini söyledi. Yana yakıla ‘Kramponunuz var mı’ diye sordu. Kolilerimizde bir çift krampon vardı. Ama ayağına uyacak mıydı ki? Çıkardık giydirdik, tam oturdu, âdeta ısmarlama. Sevincini görmeliydiniz! Hayatında gördüğü ilk krampondu, sanki ona dünyalar bağışlanmıştı."

BİR DEFA OLSUN GELMEDİLER

Dağıtımlara Gevaş ilçesinin Yondöndü, Barışık, Bağlama, Dokuzağaçlı ve Kurultu köylerinden başladıklarını söyleyen Kadın Kolları Başkanı Fatma Şule Arvas, "İlgileri bizi çok mutlu etti, yorulduk; ama bir sonraki hizmet için bizi kamçıladı. Fevkalade duygulandık" ifadesini kullandı.

HİÇBİR STK GELMEMİŞ

Fatma Şule Arvas; Bahçesaray’ın Arvas, Özbeyli, Garip, İmamlı, Cevizlibelen ve Yıldırım mahallelerinin, ilçe merkezine iki saat uzaklıkta olduğunu, köylere daha önce hiçbir sivil toplum ve yardım kuruluşlarının bir defalığına da olsa uğramadıklarını hayretler içinde öğrendiklerini vurguladı.

BAYRAMLIK SEVİNCİ

Başkan Fatma Şule Arvas şöyle devam etti: "Çatak ilçesinin Sırmalı, Mersin, Yolgeçen, Yukarı Uşak, Şahinbaş, Dokuzdam köyleri de farklı değildi. Çocuklar bizi görünce aşı yapacağız korkusuyla kaçışıyorlardı. Bayramlıkları görünce ufak ufak yaklaştılar. Bilhassa götürdüğümüz kitap ve defterlere çok sevindiler, bağırlarına bastılar. İstisnasız her köyde sofralar kuruldu. Bir şeyler yeyip içmemiz için ısrarcı oldular."