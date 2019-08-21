Alınan bilgilere göre, Ankara 29 Ağır Ceza Mahkemesi ve Kayseri 2 Sulh Ceza Hakimliği Kararınca, ‘FETÖ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan M.I. (38), katıldığı dayısının oğlunun düğün töreninde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Düğün salonunda yakalanan M.I., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
FETÖ'cü şahıs düğünde yakalandı
21.08.2019 - 19:38 | Son Güncelleme: 21.08.2019 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY’den aranan şüpheli, katıldığı akrabasının düğün töreninde gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,şahıs,düğün,Kahramanmaraş,
645302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645302.aspx
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