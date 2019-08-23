Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman'ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi.

Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya'nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.



Kaçmadı evine cephanelik almaya gitti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.'nin işlediğini belirledi.

Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti.