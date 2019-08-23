Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da 4 bin kök kenevir ele geçirildi
23.08.2019 - 17:25 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,
645769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645769.aspx
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