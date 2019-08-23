Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 4 kilo 450 gram esrar ile 4 bin 198 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.