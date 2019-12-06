Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölenlerden Muhammed Harman’ın Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan babası Enver Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırıyordu. Olay yerinde temizlik de yapan Harman çalışırken oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu. Enver Harman işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi. Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin belirlenmesiyle, büyük bir teessürle kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi. Babanın, her şeyden habersiz olarak olay yerinde temizlik yapması olayı haber yapan gazetecilerin çektiği görüntülere de yansıdı. Bu arada, Muhammed Harman’ın evli olduğu ve 2,5 yaşında bir çocuğunun bulunduğu belirtildi.