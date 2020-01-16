Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1
Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9