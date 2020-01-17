Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülüç Beldesi’ne bağlı Çengel Mahallesi’nde ki evinin çatısından düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli trafik polisi Halil Özdemir için cenaze töreni düzenlendi. Özdemir için Gülüç Merkez Camii’nde önce helallik alındı ardından da cenaze namazı kılındı. Törene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, MÜSİAD Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Turan, çok sayıda polis, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Emekli Polis Memuru Halil Özdemir cenaze töreninin ardından Gülüç Beldesi mezarlığına defnedildi.