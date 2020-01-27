Elâzığ merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binanın enkazından depremden 24 saat sonra iki buçuk yaşındaki Sudenaz Yılmaz’a ulaşıldı. Annesi Ayşe Yılmaz’ın kucağında bulunan küçük çocuk, yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırdı. Ardından ekipler anne için çalışmaya başladı. Beş saatlik uğraş sonrası Ayşe Yıldız da bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı. Öte yandan Sudenaz’ın babası Hüseyin Yılmaz’ın, deprem sırasında kendisi ile ağabeyi Onuz’a siper olduğu ortaya çıktı. Babanın eşi ve çocuklarını kucağına alarak kendisini feda ettiği belirtildi. Ancak Hüseyin Yılmaz ile oğlu Onur’un enkaz altında cansız bedeni bulundu.
Eşi ve çocuklarına kendisini siper etti
27.01.2020 - 06:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki buçuk yaşındaki Sudenaz, 24 saat sonra kurtarıldı. Ardından da küçük kızın annesi enkaz altından çıkarıldı.
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