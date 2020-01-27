Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.