Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Askeri araç devrildi: 4 yaralı
27.01.2020 - 12:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri araç, Karaköprü ilçesi Küçük Alanlı Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada araçta bulunan 4 asker yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : askeri araç,kaza,
677648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/677648.aspx
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