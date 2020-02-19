Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli sağlık ve tatil turizmi bölgesi olarak öne çıkan Yalova’nın Armutlu ilçesi, yazın olduğu kadar kışın da yoğun ilgi görüyor. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden Armutlu’ya gelen vatandaşlar, Bozburun mevkiinde yer alan İhlas Armutlu Tatil Köyü’nde kış güneşinin keyfini doyasıya çıkarıyor. Ormanlarla kaplı deniz kıyısında 36 bin metrekare bir arazi üzerinde Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı termal tatil köyü niteliğinde olan tesislerdeki 2 bin 136 dairenin tamamında kaplıca suyu imkânı bulunuyor. 2004 yılında hizmete giren tesiste 37 bin 542 adet devremülk bulunuyor. Şehrin gürültü ve stresinden uzakta, dağ, orman ve denizin buluştuğu sessiz koylarda kış güneşi eşliğinde yürüyüş yapan tatilciler bölgeden huzur bularak ve dinlenmiş olarak ayrılıyorlar. İHA