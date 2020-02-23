Çarşamba ilçesinde kayıplara karışan 19 yaşındaki Recep Tosun, ilçe genelinde aranıyor. Gencin ailesi kaybolan çocukları için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tosun’un bulunması için çalışma başlattı.
2 gündür kayıp olan genç her yerde aranıyor
23.02.2020 - 14:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 19 yaşındaki Recep Tosun isimli genç her yerde aranıyor.
Çarşamba ilçesinde kayıplara karışan 19 yaşındaki Recep Tosun, ilçe genelinde aranıyor. Gencin ailesi kaybolan çocukları için Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp genç,
683443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683443.aspx
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