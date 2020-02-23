Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD’dan yapılan açıklamada, “İran'ın Hoy şehri yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir bölgede saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, ülkemiz sınırına yakın olması sebebiyle Van ili, Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 7’i 4,0 üzeri olmak üzere toplam 66 artçı deprem meydana gelmiştir.

Saat 08.53’de meydana gelen ilk deprem sonrası AFAD’dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edilmiştir. Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmış; barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır.

AFAD tarafından 1.160 adet 16.5 m2 çadır, 264 adet 28 m2 çadır, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı, 6.120 adet battaniye, 616 adet yatak, 360 yastık-çarşaf takımı ve 1.200 ısıtıcı olay bölgesine sevk edilmiştir” denildi.

Kızılay tarafından bölgeye iaşe malzemesi, personel ve araç sevkiyatının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay tarafından bölgeye 3 bin kişilik sıcak yemek ve 500 kumanya dağıtılmış olup, 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı daha yapılacaktır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından psiko-sosyal destek ekipleri sevk edilmiştir.

Bu sabah saat 08.53’te meydana gelen deprem sonrası ilk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahır yıkılmış, 694 yapı ağır hasar almıştır.

Akşam saat 19.00’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki ikinci deprem sonrası, an itibarıyla, can kaybı ve yaralanmaya yönelik olumsuz durum ihbarı olmadığı öğrenilmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (AADYM) Başkale Kaymakamlığında kurulmuş olup sürecin sevk ve idaresi buradan yapılmaktadır."

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini duyuran AFAD, “Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır” çağrısında bulundu.