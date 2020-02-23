Kaza 20.30 saatlerinde TEM otoyolu Sultanbeyli mevkinde meydana geldi. TEM otoyolundan Ankara istikametine giden N.F. yönetimindeki otomobil, Sultanbeyli mevkisinde karşıya geçmeye çalışan H.S.'ye (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S. yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. H.S.’nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü N.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
TEM'de otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
23.02.2020 - 21:29 | Son Güncelleme: 23.02.2020 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Sultanbeyli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : TEM,trafik kazası,
683519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683519.aspx
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