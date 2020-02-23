Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 20.30 saatlerinde TEM otoyolu Sultanbeyli mevkinde meydana geldi. TEM otoyolundan Ankara istikametine giden N.F. yönetimindeki otomobil, Sultanbeyli mevkisinde karşıya geçmeye çalışan H.S.'ye (87) çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.S. yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. H.S.’nin cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü N.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.