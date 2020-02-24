Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ne bağlı Rostov şehrinde genç bir kadın yol kenarından yürürken otobüs duraklarının olduğu bölüme ilerledi. Yürürken sendelemeye başlayan kadın önce kaldırıma takıldı ardından yolun ortasına yığıldı. O sırada yolda ilerleyen otobüs yere düşen kadını teğet geçti. Otobüsün ardından yoldan geçen araçlar da yavaşlayarak kadına çarpmamaya çalıştı. Kadın daha sonra güçlükle yerden kalktı.