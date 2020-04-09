Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet’i araştırıyordu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo’nun hazırladığı videolara rastlayan Bonilla, onunla iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF’in koronavirüs sebebiyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini izleyerek daha da etkilenen Bonilla, görüntülü konuşmada kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Salcedo da Bonilla’ya hitaben, “Artık sen Müslümansın. Kelimeişehadet getirdin. Buradaki kardeşlerimiz de şahittir. İslam’a hoş geldin” dedi. Bonilla da doğru yolu bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İHA
Uzaktan Müslüman oldu
09.04.2020 - 04:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mexico City’de yaşayan Hector Bonilla isimli genç, evinde İDDEF temsilcileriyle görüntülü konuşmada etkilenerek kelimeişehadet getirdi
Etiketler : Hector Bonilla,müslüman oldu,
694994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694994.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER