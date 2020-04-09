Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşayan Hector Bonilla isimli genç uzun zamandır internet üzerinden İslamiyet’i araştırıyordu. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Meksika Temsilcisi Osman Reyes Salcedo’nun hazırladığı videolara rastlayan Bonilla, onunla iletişim kurarak istediği kitaplardan İslamiyet hakkında bilgi edindi. İDDEF’in koronavirüs sebebiyle internet üzerinden devam ettiği haftalık sohbetlerini izleyerek daha da etkilenen Bonilla, görüntülü konuşmada kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Salcedo da Bonilla’ya hitaben, “Artık sen Müslümansın. Kelimeişehadet getirdin. Buradaki kardeşlerimiz de şahittir. İslam’a hoş geldin” dedi. Bonilla da doğru yolu bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İHA