Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de hakkında adam öldürme, uyuşturucu ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik ve yağma gibi 24 ayrı suçtan 46 yıl 3 ay hapis cezası olan E.A. (51) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, 2015 yılından beri aranan E.A.’yı arama çalışmaları başlattı. Muğla’nın Menteşe ilçesi Taşlı mevkiinde bir dağ evinde olduğu tespit edilen E.A.’ya operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanan E.A., Denizli’de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.