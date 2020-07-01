Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.A., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
01.07.2020 - 19:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahmece tutuklandı.
Etiketler : Samsun,
714946 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714946.aspx
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