Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.A., polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.