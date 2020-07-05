Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kırıkkale'de Selim Özer Mahallesi 2249. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (27) evinin bir odasında ruhsatsız olduğu öğrenilen tabancasını temizlemek isteyen kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun hem kendisine hem de annesi D.K.'nin (64) sağ ve sol bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğul, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.