Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanılan patlamanın üzerinden dört gün geçti. Dün beş kadavra köpeğiyle yapılan aramada iki kişinin daha cesedi bulundu. Böylelikle kayıp kişi sayısı bire düşerken ölü sayısı da altıya yükseldi. Yaralanan 126 kişiden ise altısı hariç geri kalanı taburcu edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olayı ciddi bir şekilde soruşturduklarını aktararak “Fabrikada denetim eksikliği yok. En son denetim martta yapılmış. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor ve buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır. Ölen kişilerden ikisinin daha kimliği tespit edildi. Yeni bulunan kişiler ile ilgili de Adli Tıp’tan rapor bekliyoruz. Kadavra köpekleri kayıp son kişiyi aramaya devam ediyor” diye konuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “Biri ağır beş kişinin tedavisi Sakarya’da, birinin ise İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor” dedi. Yeniorman Mahallesi'nde akaryakıt istasyonu işleten Sefa Ede ise “Havai fişek fabrikasında daha önceki yıllarda altı defa patlama oldu. Bu en büyüğüydü. Akaryakıt istasyonu havaya uçtu sandım. Her yer kapkara duman ve alev içindeydi. Üzerimdeki korkuyu hâlen atamıyorum. Fabrika tekrar açılmasın” şeklinde konuştu. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vakayı araştırmak üzere iki iş müfettişi ile teftiş başkan yardımcısının görevlendirildiğini söyledi.Patlamayla ilgili gözaltı sayısı ise 4’e yükseldi.