Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza Kayseri-Niğde karayolu Soylu Petrol yakınlarında meydana geldi. Sinan Y. yönetimindeki 51 HE 950 plakalı hafif ticari araç, Ahmet T.’nin kullandığı 51 HZ 307 plakalı kamyon ile aynı yönde seyrederken şerit değiştirme esnasında yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.T. (35), R.Y. (29), F.T. (55) ve 2 aylık E.Y yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.