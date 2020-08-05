Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avşa’dan saat 16:00’da hareket eden Yener C. isimli arabalı yolcu feribotu, henüz belirlenemeyen bir sebeple arıza yaparak Marmara Denizi’nin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı. Gemide bulunan mürettebat ve vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri gemiyi kıyıya yanaştırmak için çalışma başlattı. Normalde yaklaşık 6 saat süren sefer süresi neredeyse 10 saat sürdü. Feribot, sonunda Zeytinburnu sahilinde iskeleye yanaştırıldı. Saatler sonra feribottan inen öfkeli vatandaşlar ise oluşan yoğunluktan dolayı ulaşım aracı bulmakta zorlanırken duruma sert tepki gösterdi. Yolculardan kimileri ise geminin arıza yapmadığını ve gemi kaptanlarının alkol almasından dolayı seferin geciktiğini iddia etti. Yolculardan Reyhan Koçer “Kaptan alkollüydü. Gemide üç kadınla oyalanırken bizi üç saat geç bıraktı. Gelirken de kadınları almadan gitmem dedi. Gemide araç hariç beş bine yakın kişi vardı. Çoluk çocuk herkes perişan oldu. Paramızla rezil olduk. Böyle bir terbiyesizlik yok” dedi. Muhammet Emin Arslan İSTANBUL İHA