Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.B.(25) sol bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.B. tedavi altına alındı.
Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Y. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
12.08.2020 - 00:11 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay. Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan B.B.(25) sol bacağından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.B. tedavi altına alındı.
Etiketler : Samsun,
724354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724354.aspx
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