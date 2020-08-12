Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Ekşisu mesire alanında geçtiğimiz 3 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, mısır tezgahının kaldırılmak istenmesine tepki gösteren Yavuz P., benzin dökerek kendini yaktı. Durumu ağır olan Yavuz P., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yavuz P., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ait nakil ambulansıyla Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi. Erzincan’dan yola çıkan ambulansın Ahmediye Geçidi mevkiinde mazotu bitti. Mazotu biten araç yola devam edemezken, yaklaşık 40 dakika durumu ağır hasta yolda kaldı. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından problemin çözüme kavuşmasıyla Yavuz P., Trabzon’a götürülebildi.

Trabzon’da yanık merkezinde tedavisi devam eden Yavuz P.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin halen devam ettiği belirtildi.

9 gün sonra soruşturma açıldı

Erzincan’da yaşanan sağlık skandalının ardından bugün Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı nakil ambulansında görevli şoför ve diğer sağlık çalışanları hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, nakil ambulansının 112’ye ait olmadığını özellikle vurgulayarak, “Nakil ambulansı hastaneye ait. Yolda böyle bir olay vuku bulmuş. 40 dakika bir bekleme süresi yaşanmış. Bahse konu görevliler hakkında soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.