Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silvan ilçesi Çardak grup köy yolunda bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, durdurdukları 3 minibüste kapasitesinin çok üstünde istif halinde olan 142 mülteci yakalanmıştı. Afgan ve Pakistanlı mültecileri taşıyan Halil Reşit Ağaoğlu, Ali Aydın ile Muhammet Durak, adlı minibüs sürücüleri Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Diyarbakır Cezaevi'ne gönderildi.