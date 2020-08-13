Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Mamak İlçesi, Şirintepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Osmancıklı Ercan ve Emel Şişman çiftinin 6 yaşındaki kızları Aysima Şişman ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara, Mamak, Ortaköy Mezarlığında toprağa verilen küçük kızın cenaze namazına katılanlar ailenin acısına ortak olarak taziyelerini ilettiler.