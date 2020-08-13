Ankara’nın Mamak İlçesi, Şirintepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Osmancıklı Ercan ve Emel Şişman çiftinin 6 yaşındaki kızları Aysima Şişman ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara, Mamak, Ortaköy Mezarlığında toprağa verilen küçük kızın cenaze namazına katılanlar ailenin acısına ortak olarak taziyelerini ilettiler.
Trafik terörünün son kurbanı 6 yaşındaki Aysima oldu
13.08.2020 - 20:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da evinin önünde oyun oynarken otomobilin çarpması sonrasında hayatını kaybeden Çorumlu küçük Aysima gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Ankara’nın Mamak İlçesi, Şirintepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde evlerinin önünde oyun oynadığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Osmancıklı Ercan ve Emel Şişman çiftinin 6 yaşındaki kızları Aysima Şişman ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ankara,
724745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724745.aspx
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