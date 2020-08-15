Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemalpaşa ilçesi Beşpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz söndürme çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.