Kemalpaşa ilçesi Beşpınar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 4 arazöz söndürme çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
İzmir’de ormanlık alanda yangın
15.08.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 15.08.2020 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
725130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725130.aspx
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