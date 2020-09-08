Alınan bilgiye göre, Boztahta Mahallesi'nde 3 ayrı noktadan başladığı belirtilen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri havadan helikopter ve karadan çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Yangının köylere sıçramaması için çaba sarf edilirken, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kozan’da orman yangını çıktı
08.09.2020 - 12:51 | Son Güncelleme: 08.09.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde orman yangını çıktı.
Etiketler : Adana,
730380 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/730380.aspx
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