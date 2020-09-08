Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Boztahta Mahallesi'nde 3 ayrı noktadan başladığı belirtilen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri havadan helikopter ve karadan çok sayıda arazözle müdahale ediyor. Yangının köylere sıçramaması için çaba sarf edilirken, jandarma ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.