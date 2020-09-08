Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.44'te Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu: "(Malatya'daki deprem) Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun."

Malatya Valisi Aydın Baruş: "(Pütürge merkezli 4,6 büyüklüğündeki deprem) Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık.”