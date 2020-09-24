Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali B, istediği parayı ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş’yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü. Saçlarını kestiği Ç.Ş’yi kolundan, ağabeyi H.Ş’yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağlayan Ali B, cep telefonuyla fotoğraflarını çekip çifte gönderip çocukların böbreklerini satmakla tehdit etti. İstediği parayı alamayan Ali B, Bilâl Ş’yi de zorla evine götürüp rehin tuttu. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş, durumu polise bildirdi. Polis, eve baskın düzenleyerek Bilâl Ş’yi kurtardı, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A’yı (47) yakaladı. Bilâl Ş, Ali B’nin kendisine defalarca senet imzalatmaya çalıştığını ifade etti. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.