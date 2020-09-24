Ali B, istediği parayı ödeyemeyen çiftin çocukları Ç.Ş. (6) ve H.Ş’yi (8) merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kandırıp yakındaki evine götürdü. Saçlarını kestiği Ç.Ş’yi kolundan, ağabeyi H.Ş’yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine bağlayan Ali B, cep telefonuyla fotoğraflarını çekip çifte gönderip çocukların böbreklerini satmakla tehdit etti. İstediği parayı alamayan Ali B, Bilâl Ş’yi de zorla evine götürüp rehin tuttu. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş, durumu polise bildirdi. Polis, eve baskın düzenleyerek Bilâl Ş’yi kurtardı, zanlı Ali B. ile olaya karıştığı öne sürülen arkadaşı Erdal A’yı (47) yakaladı. Bilâl Ş, Ali B’nin kendisine defalarca senet imzalatmaya çalıştığını ifade etti. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.
Adana'da rehine dehşeti!
24.09.2020 - 07:04 | Son Güncelleme: 24.09.2020 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da Bilâl Ş. (36), eşi Songül Ş’nin (33) kuzeni Ali B’den (35) 7 bin 150 lira borç aldı. Bir süre sonra Ali B, verdiği parayı yüksek faizle Bilâl ve Songül Ş. çiftinden istedi.
Etiketler : adana,rehin alma,
734043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/734043.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER