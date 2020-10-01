Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da iki farklı şebekeye operasyon yapıldı. İlk baskın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Özellikle Covid-19 salgını yüzünden sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı dönemde, internet üzerinden satışla dolandırıcılık yapan bir suç şebekesi tespit edildi. Örgütün belirledikleri kişilere önce cep telefonu üzerinden mesaj atarak "Bir hava yolu şirketine ait uçaklarda unutulan malzemeleri ucuza satıyoruz. İlginizi çekiyorsa lütfen arayın” diyerek iletişime geçtiği tespit edildi. Geri dönüş yapan kişilere ise piyasa değerinin çok altında ürün sattıkları söyleniyor. İkna edilen kişilere kargoyla ürün gönderiliyor. Ancak paketlerden "telefon” yerine bahçıvan makası, fotoğraf makinesi yerine oyuncak çıkıyor. Bitki çayı, su, taş, hıyar gibi ürünler de gönderen şebekeye İstanbul merkezli Konya ve Edirne'de operasyon düzenleyen polis 30 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lideri B.C'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Diğer operasyon ise İstanbul Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde esnafları tehdit edip haraca bağlayan bir şebekeye yapıldı. 36 şüpheliden aralarında örgüt liderlerinin de olduğu 31 kişi İstanbul’da Sancaktepe, Çekmeköy, Ataşehir, Tuzla, Silivri ve Çorum, Muğla, Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Silahlı suç örgütü üyelerinin terör örgütü PKK/KCK ile bağlantıları tespit edildi. Bir çete üyesinin ise yaşı küçük çocuğa cinsel taciz suçundan cezaevinde olduğu kaydedildi. Ev, iş yeri ve araçlarda; 12 ruhsatsız tabanca, yedi kurusıkı (tabanca), iki pompalı tüfek, değişik çapta 550 dolu fişek, bir tabanca susturucu aparatı ve farklı farklı birçok suç aleti bulundu. Ayrıca zorla imzalatıldığı tespit edilen 13 milyon 538 bin 240 TL değerinde 27 adet farklı şahsa ait çek-senet de ele geçirildi.