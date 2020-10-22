Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Balçıkhisar köyünde bir vatandaşın küçükbaş hayvanlarının ölmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunede hayvanlarda şarbon hastalığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak köy karantina altına alındı ve hayvan giriş, çıkışları ile süt ve süt ürünlerin satışları 1 ay boyunca yasakladı.