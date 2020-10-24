Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı
24.10.2020 - 17:17 | Son Güncelleme: 24.10.2020 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : uşak,sivaslı,trafik kazası,
741440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741440.aspx
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