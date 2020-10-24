Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.