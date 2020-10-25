Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?" akımına katıldı.

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda eski bir fotoğrafı ile şimdiki halini paylaşarak, "'Nasıl başladı, nasıl bitti?' paylaşımlarına ben de katılayım.:) Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?" ifadelerine yer verdi.