Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü E.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
26.10.2020 - 07:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.
Etiketler : tekirdağ,tekirdağ kaza,trafik kazası,
741766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741766.aspx
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