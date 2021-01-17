Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik 'SİLİCİ' kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında MASAK, Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ekipleri, 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiğini belirledi. Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli "Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" baskınında gözaltına alındı.

ELEKTRONİK YOLSUZLUK

2015-2020 yılları arasında silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı kaydedildi. 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfet-tişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Ülke çapındaki yasa dışı faaliyetlerle akaryakıt satış verileri üzerinde silme işlemini yapan örgütün, Konya’da faaliyet gösteren ve birlikte hareket eden 2 otomasyon şirketinin sahipleri ile çalışanları olduğu tespit edildi. Akaryakıt istasyonlarında "oyun görünümlü" korsan otomasyon sistemi kuran bu firmaların, yüksek ücretler karşılığında yazılımcılarla verileri sildikleri anlaşıldı.