Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent’te yağmur ve kar yağışları İSKİ’nin verilerine de yansıdı. Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı 10 günlük su kazandırdı. Barajların doluluk oranı ise aylar sonra yüzde 30 seviyesine çıktı. Su seviyesinin karların erimesi ile daha da artacağı tahmin ediliyor. Yağışlar öncesi 8 Ocak’ta su miktarı yüzde 19,16 seviyesindeydi.

İSKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre su miktarı Istrancalar’da yüzde 93, Terkos’ta yüzde 32, Sazlıdere’de yüzde 10, Alibey’de yüzde 41, Büyükçekmece’de yüzde 30, Ömerli’de yüzde 26, Darlık’ta yüzde 49, Elmalı yüzde 33, Kazandere yüzde 34 ve Pabuçdere yüzde 15 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 256 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde 8 Ocak’ta ise su miktarı 160 milyon metreküpe kadar gerilemişti. İstanbul’da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.