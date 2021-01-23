Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintileri sonrası BEDAŞ ekipleri tarafından sahadaki çalışmaları en üst düzeye çıkarılarak sürdürülüyor. Çalışmalar neticesinde Bartın’da tüm trafolara enerji verildiği öğrenilirken, Zonguldak’ta ise son enerjisiz trafolara müdahale ediliyor.

BEDAŞ ekiplerinin çalışmalarına destek vermek üzere İstanbul, Ankara, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale, Adana, Mersin ve Hatay’dan ekipler gelerek çalışmalara destek veriyor. Toplamda 9 İlden gelen 207 kişilik ekip ile birlikte, 99 araç, 9 jeneratör ve 15 iş makinesi ile Zonguldak ve Bartın’ın yeniden enerji verilmesi için aralıksız çalıştı.

Genel Müdür Samsa’dan tüm ekiplere teşekkür

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Süleyman Samsa, Başkent EDAŞ’ın Zonguldak ve Bartın ekipleriyle desteğe gelen tüm ekiplere, çetin şartlarda gösterdikleri fedakârca mücadele için müteşekkir olduğunu belirterek, “Bu yoğun çalışmalar süresince sahadaki öngörülebilir olan veya olmayan birçok tehlikeye rağmen operasyonumuzu kazasız belasız atlatmak en büyük mutluluk kaynağımız.” İfadelerini kullandı.

Mücadele süresince, Zonguldak ve Bartın’a afet şartları yaşatan yoğun kar yağışı ve fırtınanın etkilerini en kısa sürede gidermeye ve enerji arzını yeniden sağlamaya odaklandıklarını ifade eden Samsa, “Gayemize ulaşana dek, enerjisiz kalanların dertleriyle dertlenip, enerjiye kavuşturduğumuz müşterilerimizle sevindik. Çabamızda bizlerle işbirliği içerisinde yol alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz.” dedi.

Karakavuz Köyü’nden sıcak teşekkür

Başkent EDAŞ ekiplerinin bu dönemde yaşadığı yoğun ve uzun mesai sonrasında, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz Köyü sakinleri kendilerine teşekkür etti.

Ekipler yemek için verilen aranın ardından, enerjisiz köy ve yerleşim yeri kalmaması için çalışmalarına kaldıkları yerden devam etti.