Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer Hatun Mahallesi Santur Sokak’taki 4 katlı binanın son katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede yaşayan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken Romanya uyruklu olduğu öğrenilen kişi yaralandı.