Kemer Hatun Mahallesi Santur Sokak’taki 4 katlı binanın son katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede yaşayan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken Romanya uyruklu olduğu öğrenilen kişi yaralandı.
Beyoğlu'nda gece yarısı yangın paniği: 1 yaralı
28.02.2021 - 07:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu’nda 4 katlı binada çıkan yangında Romanya uyruklu bir kişi yaralandı.
Etiketler : beyoğlu yangın,
771023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771023.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER