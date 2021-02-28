Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Caddesi'nde bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye İstanbul-Bursa Yolu üzerinde bulunan bir araç hurdalığında patlama sesi ve ardından yangın meydana meydana geldi. Alevlerin hurdalığı sarmasıyla ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler Bursa'nın pek çok yerinden görülüyor. Gökyüzü kara dumanlarla kaplanırken, İstanbul-Bursa Yolu Caddesi, trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.