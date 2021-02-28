İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.22’de merkez üssü Kale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Pütürge ve kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli de olsa tedirginlik yaşattı. Bölgede 24 Ocak 2020’de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce irili ufaklı artçı deprem yaşandı
Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem
28.02.2021 - 20:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’nın Kale ilçesinde AFAD verilerine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : malatya,deprem,son dakika,
771193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771193.aspx
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