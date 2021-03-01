Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle seferlerin bir süre Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi. Bu arada, arıza nedeniyle Yenikapı durağında yoğunluk oluştu.