Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle seferlerin bir süre Yenikapı-Bayrampaşa arasındaki durdurulduğu, Bayrampaşa-Ataköy ve Bayrampaşa-Kirazlı istasyonları arasında yapıldığı, teknik arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi. Bu arada, arıza nedeniyle Yenikapı durağında yoğunluk oluştu.
Yenikapı-Bayrampaşa arasında durdurulan metro seferleri yeniden başladı
01.03.2021 - 21:04 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 21:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Bayrampaşa arasında teknik arıza nedeniyle durdurulan metro seferlerinin yeniden başladığı bildirildi.
Etiketler : metro,yenikapı,bayrampaşa,hat,
771438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/771438.aspx
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